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Барселона зарегистрировала Гави как игрока основной команды спустя почти год после продления
Теперь он может выступать под 6-м номером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" зарегистрировала новый контракт с Гави, о подписании которого сообщалось в сентябре 2022-го. Теперь испанец имеет статус игрока первой команды.
Гави вновь может играть под 6-м номером, а не 30-м. Он уже выступал с 6-кой на спине зимой и вначале весны.
Напомним, что до зимы 2022-2023 считался игроком молодежной команды. В январе "Барселона" зарегистрировала новый контракт, но в конце месяца Ла Лига отменила регистрацию из-за финансовых проблем клуба. После длились судебные тяжбы, после чего 6-го июня клуб вновь получил разрешение зарегистрировать футболиста и его новый контракт.
В минувшем сезоне Гави провел за "Барсу" 49 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
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