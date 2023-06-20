Барселона зарегистрировала Гави как игрока основной команды спустя почти год после продления

"Барселона" зарегистрировала новый контракт с Гави, о подписании которого сообщалось в сентябре 2022-го. Теперь испанец имеет статус игрока первой команды.

Гави вновь может играть под 6-м номером, а не 30-м. Он уже выступал с 6-кой на спине зимой и вначале весны.

Напомним, что до зимы 2022-2023 считался игроком молодежной команды. В январе "Барселона" зарегистрировала новый контракт, но в конце месяца Ла Лига отменила регистрацию из-за финансовых проблем клуба. После длились судебные тяжбы, после чего 6-го июня клуб вновь получил разрешение зарегистрировать футболиста и его новый контракт.

В минувшем сезоне Гави провел за "Барсу" 49 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.