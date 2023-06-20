Милан могут покинуть защитники. В клубе интересуются Ньянзу из Севильи

"Милан" рассматривает кандидатуру защитника "Севильи" Танги Ньянзу на случай ухода одного из центральных защитников. На даный момент в клубе их пять: Симон Кьер, Фикайо Томори, Маттео Габбия, Пьер Калулу и Малик Тиав.

Тем не менее, отмечается, что уход одного из них маловероятен.

Танги Ньянзу является воспитнником "ПСЖ". Он выступал за "Баварию" и пришел в "Севилью" летом 2022-го. В минувшем сезоне Танги провел за испанский клуб 30 матчей и забил в них трижды. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего француза в 7,5 миллионов евро.

Считается, что переход состоится за 10 миллионов евро.