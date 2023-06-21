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Перес считает Хаби Алонсо следующим менеджером Реала

Испания
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В 2024-м Анчелоти в сборную Бразилии, а Алонсо в "Реал"?

Перес считает Хаби Алонсо следующим менеджером Реала

Фото: bayer04.de

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Президент "Реала" Флорентино Перес видит в главном тренере "Байера" Хаби Алонсо будущего менеджера "Реала". Контракт испанца истекает летом 2024-го.

Именно следующим летом также заканчивается соглашение Карло Анчелотти. Бразильские СМИ сообщают о том, что итальянский специалист уже согласился возглавить сборную Бразилии.

В прошлом сезоне "Байер" дошел до полуфинала Лиги Европы, а также завершил сезон на 6-м месте в Бундеслиге.

До "Байера" Алонсо был тренером "Реала" Сосьедада Б, а также молодежной команды "Реала".

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В статье: Хаби Алонсо Реал (Мадрид)
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Источник:
sportbild.bild.de

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