Перес считает Хаби Алонсо следующим менеджером Реала

Президент "Реала" Флорентино Перес видит в главном тренере "Байера" Хаби Алонсо будущего менеджера "Реала". Контракт испанца истекает летом 2024-го.

Именно следующим летом также заканчивается соглашение Карло Анчелотти. Бразильские СМИ сообщают о том, что итальянский специалист уже согласился возглавить сборную Бразилии.

В прошлом сезоне "Байер" дошел до полуфинала Лиги Европы, а также завершил сезон на 6-м месте в Бундеслиге.

До "Байера" Алонсо был тренером "Реала" Сосьедада Б, а также молодежной команды "Реала".