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Перес считает Хаби Алонсо следующим менеджером Реала
В 2024-м Анчелоти в сборную Бразилии, а Алонсо в "Реал"?
Фото: bayer04.de
Президент "Реала" Флорентино Перес видит в главном тренере "Байера" Хаби Алонсо будущего менеджера "Реала". Контракт испанца истекает летом 2024-го.
Именно следующим летом также заканчивается соглашение Карло Анчелотти. Бразильские СМИ сообщают о том, что итальянский специалист уже согласился возглавить сборную Бразилии.
В прошлом сезоне "Байер" дошел до полуфинала Лиги Европы, а также завершил сезон на 6-м месте в Бундеслиге.
До "Байера" Алонсо был тренером "Реала" Сосьедада Б, а также молодежной команды "Реала".
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