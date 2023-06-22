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Защитник Реала официально продлил контракт с клубом
Испанец находится в системе клуба более 20 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" продолжил сотрудничество с защитником Начо Фернандесом.
Новое трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает клубная пресс-служба.
Фернандес пребывает в системе "Реала" с 2001 года. В его активе 319 матчей за "сливочных", 16 голов и 9 результативных передач.
За это время испанец выиграл 23 титула с клубом: 5 Кубков Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионских титула, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка страны.
Ранее испанский гранд продлил соглашение с Тони Кроосом.
???? @Nachofi1990 ????#Nacho2024 pic.twitter.com/4MsLxLPaNT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 22, 2023
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