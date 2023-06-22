  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Реала официально продлил контракт с клубом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Реала официально продлил контракт с клубом

Испания
(1 голосов)

Испанец находится в системе клуба более 20 лет

Защитник Реала официально продлил контракт с клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" продолжил сотрудничество с защитником Начо Фернандесом.

Новое трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает клубная пресс-служба.

Фернандес пребывает в системе "Реала" с 2001 года. В его активе 319 матчей за "сливочных", 16 голов и 9 результативных передач.

За это время испанец выиграл 23 титула с клубом: 5 Кубков Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионских титула, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка страны.

Ранее испанский гранд продлил соглашение с Тони Кроосом.

По теме
yellow-arrow
СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал
yellow-arrow
Жирона Цыганкова стартует с Реалом Сосьедад. Ла Лига презентовала календарь на сезон
yellow-arrow
Перес считает Хаби Алонсо следующим менеджером Реала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Начо Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
realmadrid.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде