Защитник Реала официально продлил контракт с клубом

"Реал" продолжил сотрудничество с защитником Начо Фернандесом.

Новое трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает клубная пресс-служба.

Фернандес пребывает в системе "Реала" с 2001 года. В его активе 319 матчей за "сливочных", 16 голов и 9 результативных передач.

За это время испанец выиграл 23 титула с клубом: 5 Кубков Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионских титула, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка страны.

Ранее испанский гранд продлил соглашение с Тони Кроосом.