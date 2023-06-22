Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жирона Цыганкова стартует с Реалом Сосьедад. Ла Лига презентовала календарь на сезон
Эль-Класико состоится в 11-м туре
Фото: gironafc.cat
Испанская Ла Лига представила календарь на сезон-2023/24. Первый тур откроется на выходных 12-13 августа.
"Жирона", за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков, начнет чемпионат выездным матчем против "Реала Сосьедад". "Реал Мадрид" Андрея Лунина в стартовом туре отправится в гости к "Атлетику" из Бильбао.
Встреча команд двух украинцев пройдет в 8-м туре - базовая дата (1 октября).
Первое Эль-Класико в сезоне-2023/24 пройдет в 11-м туре на "Камп Ноу" (базовая дата - 29 октября). В 32-м туре (ориентировочно — 21 апреля) состоится ответный поединок в Мадриде.
Матчи заключительного тура в Примере запланированы на 26 мая.
Un ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????... ????— LaLiga (@LaLiga) June 22, 2023
¡Conoce los partidos que se disputarán en la jornada 1 de Primera División!#LALIGA pic.twitter.com/MPWOoTVV5T
???? #ElClásico ????— LaLiga (@LaLiga) June 22, 2023
???? Jornada 11
????❤ @FCBarcelona_es v @realmadrid ????????
???? Jornada 32
???????? @realmadrid v @FCBarcelona_es ????❤#LALIGA pic.twitter.com/yNZQ5ImJCf
Популярное сейчас
- Мудрика и Забарного включили в список спортсменов, не вернувшихся из-за границы
- Сергей Лавриненко: Работаю с Wyscout, конкуренты Вереса на рынке - клубы уровня Миная и Оболони
- УЕФА - об инцинденте с флагом Украины: Это была неправомерная инициатива одного из стюардов
- Романо: Гюндоган перешел в Барселону. Сити не удалось удержать полузащитника
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО