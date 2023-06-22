Жирона Цыганкова стартует с Реалом Сосьедад. Ла Лига презентовала календарь на сезон

Испанская Ла Лига представила календарь на сезон-2023/24. Первый тур откроется на выходных 12-13 августа.

"Жирона", за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков, начнет чемпионат выездным матчем против "Реала Сосьедад". "Реал Мадрид" Андрея Лунина в стартовом туре отправится в гости к "Атлетику" из Бильбао.

Встреча команд двух украинцев пройдет в 8-м туре - базовая дата (1 октября).

Первое Эль-Класико в сезоне-2023/24 пройдет в 11-м туре на "Камп Ноу" (базовая дата - 29 октября). В 32-м туре (ориентировочно — 21 апреля) состоится ответный поединок в Мадриде.

Матчи заключительного тура в Примере запланированы на 26 мая.