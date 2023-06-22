СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал

"ПСЖ" установил цену на Килиана Мбаппе для трансфера этим летом – 200 миллионов евро, сообщает El Chiringuito. При этом "Реал" готов сделать предложение в размере 120 миллионов.

Несмотря на разбежности в цене, источник уверен, что трансфер состоится. Объявить о переходе собираются ориентировочно 23-го июля.

Напомним, что Мбаппе заявил "ПСЖ", что не будет активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Его соглашение истекает через год и он не собирается продлевать контракт. "ПСЖ" же рассчитывает продать француза, чтобы не отпускать его бесплатно следующим летом.