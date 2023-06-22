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СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал

Испания
(1 голосов)

О цене клубам придется договариваться

СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" установил цену на Килиана Мбаппе для трансфера этим летом – 200 миллионов евро, сообщает El Chiringuito. При этом "Реал" готов сделать предложение в размере 120 миллионов.

Несмотря на разбежности в цене, источник уверен, что трансфер состоится. Объявить о переходе собираются ориентировочно 23-го июля.

Напомним, что Мбаппе заявил "ПСЖ", что не будет активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Его соглашение истекает через год и он не собирается продлевать контракт. "ПСЖ" же рассчитывает продать француза, чтобы не отпускать его бесплатно следующим летом.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
22.06.2023 в 17:28
Шейхи не тупите, 200 млн и ни центом ниже! Такого коня уводят.
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Опанасович (Ковалівка)
22.06.2023 в 17:21
очікуєм. все ж таки найкращий гравець світу має бути в Мадриді, не зважаючи ні на що
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