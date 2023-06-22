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СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал
О цене клубам придется договариваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" установил цену на Килиана Мбаппе для трансфера этим летом – 200 миллионов евро, сообщает El Chiringuito. При этом "Реал" готов сделать предложение в размере 120 миллионов.
Несмотря на разбежности в цене, источник уверен, что трансфер состоится. Объявить о переходе собираются ориентировочно 23-го июля.
Напомним, что Мбаппе заявил "ПСЖ", что не будет активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Его соглашение истекает через год и он не собирается продлевать контракт. "ПСЖ" же рассчитывает продать француза, чтобы не отпускать его бесплатно следующим летом.
????La EXCLUSIVA de @Francisco_Buyo en @elchiringuitotv de la que ya HABLAN TODOS ????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2023
‼️"El PSG ha puesto PRECIO a MBAPPÉ: 200M€. El MADRID va a ofrecer 120M€"
????"Su fichaje se puede anunciar alrededor del 23 de julio". pic.twitter.com/PcVbQaTtwq
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