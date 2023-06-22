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Опубликован календарь Ла Лиги: Известны даты Эль Класико на следующий сезон

Испания
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(1 голосов)

Главные поединки Испании состоятся в середине октября и конце апреля

Опубликован календарь Ла Лиги: Известны даты Эль Класико на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Ла Лига опубликовала календарь на следующий сезон. "Барселона" и "Реал" встретятся в октябре и апреле.

Первый поединок состоится 29-го октября в Барселоне, тогда как матч второго круга пройдет 21-го апреля на Бернабеу.

В прошлом сезоне между командами победила дружба: "Реал" одержал победу в первом Эль Класико на Бернабеу (3:1), а "Барса" выиграла на Камп Ноу (2:1).

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
22.06.2023 в 19:18
Думаю второе ЭК в сезоне нам уже не понадобится, шоб стать чемпионами.
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