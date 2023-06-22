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Опубликован календарь Ла Лиги: Известны даты Эль Класико на следующий сезон
Главные поединки Испании состоятся в середине октября и конце апреля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Ла Лига опубликовала календарь на следующий сезон. "Барселона" и "Реал" встретятся в октябре и апреле.
Первый поединок состоится 29-го октября в Барселоне, тогда как матч второго круга пройдет 21-го апреля на Бернабеу.
В прошлом сезоне между командами победила дружба: "Реал" одержал победу в первом Эль Класико на Бернабеу (3:1), а "Барса" выиграла на Камп Ноу (2:1).
???? Octubre pic.twitter.com/DrvMToOeMl— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 22, 2023
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
22.06.2023 в 19:18
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