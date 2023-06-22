Опубликован календарь Ла Лиги: Известны даты Эль Класико на следующий сезон

Ла Лига опубликовала календарь на следующий сезон. "Барселона" и "Реал" встретятся в октябре и апреле.

Первый поединок состоится 29-го октября в Барселоне, тогда как матч второго круга пройдет 21-го апреля на Бернабеу.

В прошлом сезоне между командами победила дружба: "Реал" одержал победу в первом Эль Класико на Бернабеу (3:1), а "Барса" выиграла на Камп Ноу (2:1).