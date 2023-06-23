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Вильярреал продлил соглашение с 40-летним вратарем

Испания
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Ветеран продолжит играть в чемпионате Испании

Вильярреал продлил соглашение с 40-летним вратарем

Фото: villarrealcf.es

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"Вильярреал" объявил о продлении контракта с вратарем Пепе Рейной. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.

Рейна вернулся в стан "желтой субмарины" летом 2022 года. Он уже защищал цвета испанского клуба в период 2002-2005 годов. В минувшей кампании 40-летний кипер принял участие в 32 матчах, пропустив 38 мячей. В 8 поединках он отстоял "на ноль".

Пепе ранее также выступал за "Барселону", "Ливерпуль", "Наполи", "Бавария", "Милан", "Астон Виллу" и "Лацио".

К слову, в конце августа испанскому футболисту исполнится 41 год.

"Вильярреал" по итогам сезона-2022/23 занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Пепе Рейна Вильярреал
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Источник:
villarrealcf.es

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