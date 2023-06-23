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Челси покупает нового Дрогба. Это форвард Вильярреала с 13-ю голами в прошлом сезоне
Без Лиги чемпионов на большее сложно претендовать
Фото: Getty Images
"Челси" завершает трансфер нападающего "Вильярреала" Николя Жексона, сообщает Фабрицио Романо. 22-летний сенегалец обойдется "синим" немногим борльше 35-ти миллионов евро.
Это больше его отступных, но взамен "Челси" получит более удобную структуру выплат.
Николя выступал в центре нападения в "Вильярреале", но он также может сыграть и на фланге атаки. Отметим, что у "Челси" нет чистого центрфорварда, кроме Лукаку, который вернется из аренды в "Интер" и не хочет оставаться в Лондоне.
В минувшем сезоне Николя сыграл за "Вильярреал" в 38-и моединках, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает страйкера в 30 миллионов евро.
Excl: Chelsea have finally reached full agreement to sign Nicolas Jackson, here we go! ???????????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023
Understand Villarreal accepted Chelsea to pay just bit more than €35m release clause but better payment terms using installments.
Medical being scheduled, personal terms agreed. pic.twitter.com/5fXQvWXIEf
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