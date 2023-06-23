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Челси покупает нового Дрогба. Это форвард Вильярреала с 13-ю голами в прошлом сезоне

Испания
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Без Лиги чемпионов на большее сложно претендовать

Челси покупает нового Дрогба. Это форвард Вильярреала с 13-ю голами в прошлом сезоне

Фото: Getty Images

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"Челси" завершает трансфер нападающего "Вильярреала" Николя Жексона, сообщает Фабрицио Романо. 22-летний сенегалец обойдется "синим" немногим борльше 35-ти миллионов евро.

Это больше его отступных, но взамен "Челси" получит более удобную структуру выплат.

Николя выступал в центре нападения в "Вильярреале", но он также может сыграть и на фланге атаки. Отметим, что у "Челси" нет чистого центрфорварда, кроме Лукаку, который вернется из аренды в "Интер" и не хочет оставаться в Лондоне.

В минувшем сезоне Николя сыграл за "Вильярреал" в 38-и моединках, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает страйкера в 30 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Вильярреал
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