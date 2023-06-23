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Стала известна структура бонусов, которые получит Боруссия Дортмунд за Беллингема
Боруссии будет легко получить как минимум ещё 20 миллионов евро
Фото: twitter.com/realmadrid
"Боруссии" Дортмунд удалось продавить руководство "Реала" в переговорах и прописать в контракте Джуда Беллингема бонусы, которые легко достичь. Так немецкий клуб к 103 миллионам евро скорее всего получит ещё 20 миллионов бонусов.
Всего в контракте прописано 30% бонусов от суммы трансфера (103 млн. евро). Сообщается, что 20 миллионов будет достаточно легко получить "Боруссии".
Так в контракте прописаны клубные цели и индивидуальные. Определенную сумму "Боруссия" получит, если "Реал" за 6 лет контракта хотя бы раз одержит победу в Ла Лиге или Лиге чемпионов.
Также определенная сумма отведена на статистические показатели Джуда. За определенное количество голов англичанина, "Боруссия" также получит деньги.
Ещё один пункт – команда года The Best. Если Джуд попадет в неё, "Дормунд" также получит часть средств.
Напомним, что Беллингем подписал контракт с "Реалом" до лета 2029-го. Полузащитник был признан лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге.
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