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Директор Барселоны: Долг клуба остался на том же уровне – 1,35 млрд евро. Нам пришлось закрывать частью средств ту дыру, которая нам досталась

Испания
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Тем не менее, он опроверг, что долг составляет 2,8 миллиарда евро

Директор Барселоны: Долг клуба остался на том же уровне – 1,35 млрд евро. Нам пришлось закрывать частью средств ту дыру, которая нам досталась

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеро прокомментировал долг клуба. Он заявил, что клуб продолжает быть в долгах на 1,35 млрд евро.

"Это правда, он остался на том же уровне, и уменьшить его не представлялось возможным. Что-то из этого долга на сумму 1,35 млрд евро выплатить удалось, но в целом изменить ситуацию пока не удалось. Мы сможем это сделать, когда сможем задействовать дополнительные поступления.

Речь идет о 1 350 млн, но некоторые люди добавляют к этому числу деньги за Espai Barçа, хотя это не долг. Я видел заголовок о том, что долг "Барселона" – 2,8 млрд евро – это очень упрощенный взгляд на ситуацию.

Сократить сумму задолженности не удавалось потому, что нам нужно было, например, тратить средства на футболистов, делать платежи в соответствии с условиями контрактов и так далее. Нам пришлось закрывать частью денег ту дыру, которая нам досталась.

Сезон-2023/24 мы хотим закрыть с плюсовыми показателями", – заявил Эдуар Ромеро.

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В статье: Барселона Эдуар Ромеро
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
23.06.2023 в 20:46
Это даже не шлемазлы.. шлемазлы умнее
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