Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Барселоны: Долг клуба остался на том же уровне – 1,35 млрд евро. Нам пришлось закрывать частью средств ту дыру, которая нам досталась
Тем не менее, он опроверг, что долг составляет 2,8 миллиарда евро
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеро прокомментировал долг клуба. Он заявил, что клуб продолжает быть в долгах на 1,35 млрд евро.
"Это правда, он остался на том же уровне, и уменьшить его не представлялось возможным. Что-то из этого долга на сумму 1,35 млрд евро выплатить удалось, но в целом изменить ситуацию пока не удалось. Мы сможем это сделать, когда сможем задействовать дополнительные поступления.
Речь идет о 1 350 млн, но некоторые люди добавляют к этому числу деньги за Espai Barçа, хотя это не долг. Я видел заголовок о том, что долг "Барселона" – 2,8 млрд евро – это очень упрощенный взгляд на ситуацию.
Сократить сумму задолженности не удавалось потому, что нам нужно было, например, тратить средства на футболистов, делать платежи в соответствии с условиями контрактов и так далее. Нам пришлось закрывать частью денег ту дыру, которая нам досталась.
Сезон-2023/24 мы хотим закрыть с плюсовыми показателями", – заявил Эдуар Ромеро.
Популярное сейчас
- Румыния U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 24.06.2023
- СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула
- Выжигая артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 июня
- Официально. Реал продлил контракт со своим лидером
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 17:24 Зарубежные Вице-президент Барсы: После того, как Месси ушел, мы не проиграли, но и выиграли
- 23:19 Зарубежные Вице-президент Барселоны: Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план клуба будет одобрен
- 11:03 Зарубежные Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир