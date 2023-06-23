Директор Барселоны: Долг клуба остался на том же уровне – 1,35 млрд евро. Нам пришлось закрывать частью средств ту дыру, которая нам досталась

Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеро прокомментировал долг клуба. Он заявил, что клуб продолжает быть в долгах на 1,35 млрд евро.

"Это правда, он остался на том же уровне, и уменьшить его не представлялось возможным. Что-то из этого долга на сумму 1,35 млрд евро выплатить удалось, но в целом изменить ситуацию пока не удалось. Мы сможем это сделать, когда сможем задействовать дополнительные поступления.

Речь идет о 1 350 млн, но некоторые люди добавляют к этому числу деньги за Espai Barçа, хотя это не долг. Я видел заголовок о том, что долг "Барселона" – 2,8 млрд евро – это очень упрощенный взгляд на ситуацию.

Сократить сумму задолженности не удавалось потому, что нам нужно было, например, тратить средства на футболистов, делать платежи в соответствии с условиями контрактов и так далее. Нам пришлось закрывать частью денег ту дыру, которая нам досталась.

Сезон-2023/24 мы хотим закрыть с плюсовыми показателями", – заявил Эдуар Ромеро.