  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Очередной испанский зашквар: Официальный тик-ток Реал Сосьедад сделал коллаборацию с российским Зенитом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередной испанский зашквар: Официальный тик-ток Реал Сосьедад сделал коллаборацию с российским Зенитом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Следом за "Барселоной"

Очередной испанский зашквар: Официальный тик-ток Реал Сосьедад сделал коллаборацию с российским Зенитом

Новина українською

"Реал" Сосьедад опубликовал тик-ток в официальном акаунте видео-коллаборацию с питерским "Зенитом". Видео-ролик пародирует набирающие популярность "сигма-мейл" мемы.

Суть видео скорее всего в сравнении популярности двух тик-ток аккаунтов: У обоих больше 5 миллионов подписчиков.

Напомним, что в мае "Барселона" опубликовала видео-обращение к фанатам из России, в котором снялись Бальде и Серхи Роберто. Позже клуб оправдывался тем, что продолжает помогать Украине в войне с Россией.

По теме
yellow-arrow
Директор Барселоны: Долг клуба остался на том же уровне – 1,35 млрд евро. Нам пришлось закрывать частью средств ту дыру, которая нам досталась
yellow-arrow
Стала известна структура бонусов, которые получит Боруссия Дортмунд за Беллингема
yellow-arrow
Мбаппе получит 250 миллионов евро, если перейдет в Реал летом 2024-го. Именно так хочет сделать Килиан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Зенит (Санкт-Петербург)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
23.06.2023 в 22:03
Що РС , що барсошлюжка- сєпаратня їбуча
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде