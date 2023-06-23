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Очередной испанский зашквар: Официальный тик-ток Реал Сосьедад сделал коллаборацию с российским Зенитом
Следом за "Барселоной"
"Реал" Сосьедад опубликовал тик-ток в официальном акаунте видео-коллаборацию с питерским "Зенитом". Видео-ролик пародирует набирающие популярность "сигма-мейл" мемы.
Суть видео скорее всего в сравнении популярности двух тик-ток аккаунтов: У обоих больше 5 миллионов подписчиков.
Напомним, что в мае "Барселона" опубликовала видео-обращение к фанатам из России, в котором снялись Бальде и Серхи Роберто. Позже клуб оправдывался тем, что продолжает помогать Украине в войне с Россией.
Another La Liga side simping for russia…— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 23, 2023
Wtaf is this from @RealSociedad ???????????? pic.twitter.com/FCMUZ1aC1c
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