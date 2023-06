Очередной испанский зашквар: Официальный тик-ток Реал Сосьедад сделал коллаборацию с российским Зенитом

"Реал" Сосьедад опубликовал тик-ток в официальном акаунте видео-коллаборацию с питерским "Зенитом". Видео-ролик пародирует набирающие популярность "сигма-мейл" мемы.

Суть видео скорее всего в сравнении популярности двух тик-ток аккаунтов: У обоих больше 5 миллионов подписчиков.

Напомним, что в мае "Барселона" опубликовала видео-обращение к фанатам из России, в котором снялись Бальде и Серхи Роберто. Позже клуб оправдывался тем, что продолжает помогать Украине в войне с Россией.

Another La Liga side simping for russia…



Wtaf is this from @RealSociedad ????‍???????? pic.twitter.com/FCMUZ1aC1c