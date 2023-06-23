Осасуну отстранили от Лиги конференций за договорные матчи девятилетней давности

Инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить "Осасуну" от выступлений в Лиге конференций в следующем сезоне. Это связано с делом о договорных матчах, которые имели место в сезоне-2013/14.

Тогда президент клуба, а также несколько директоров и менеджер договорились с "Бетисом" о выгодном клубу результате. Клуб из Севильи должен был обыграть "Вльядолид" и проиграть самой "Осасуне". За это, в общей сложности, "Бетис" получил 600 тысяч евро.

"Клуб не разделяет критерии УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем бороться на законных основаниях, чтобы отстаивать свои права.

Этим решением УЕФА намерен наказать "Осасуну" и ее нынешних менеджеров, которые и подали жалобу в суд, начав юридическую процедуру по возврату денег, незаконно украденных со счетов организации.

Пожалуй, мы столкнулись с единственным известным случаем в новейшей истории европейского футбола, когда клуб преследует некоторых своих же бывших менеджеров", – сообщается в заявлении клуба.

Прошлый сезон "Осасуна" завершила на 7-м месте в Примере и попала в Лигу конференций. Если УЕФА все же отстранит клуб, то в турнире примет участие "Атлетик" Бильбао, который финишировал 8-м.

Напомним, что также продолжаются переговоры с "Ювентусом" об отстранении "туринцев" от еврокубков на сезон.