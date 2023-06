Забарного будет тренировать молодой топ из Испании. Он дружит с Хаби Алонсо, был капитаном у Бьелсы и подарил Райо два идеальных года

Если вкратце, то экс-капитан "Атлетика Бильбао" и тренер, которому предсказывают выдающуюся карьеру.

Первый клуб Ираолы, "Антигуоко", не может похвастаться трофеями, однако в одно время с Андони в разных классах здесь играли Хаби Алонсо, Микель Артета, Ариц Адурис. Ираола наибольше сдружился с Алонсо, и они до сих пор общаются.

Как футболист Андони набегал за "Атлетик" 510 матчей и был капитаном команды Марсело Бьелсы, когда баски достигали двух финалов Кубка Испании, финала ЛЕ и выходили в ЛЧ. Философия Эль Локо оказала на него большое влияние.

Заканчивал Ираола в "Нью-Йорк Сити" рядом с Давидом Вильей, Фрэнком Лэмпардом, Андреа Пирло, а тренировал всех Патрик Виейра. Еще один бесценный опыт.

Bournemouth wanted to appoint Marcelo Bielsa as coach but it wasn't possible.



Instead they've gone for his former player Andoni Iraola who once said Bielsa was "the best person to motivate a team". pic.twitter.com/lC4wZmJzrd