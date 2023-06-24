Забарного будет тренировать молодой топ из Испании. Он дружит с Хаби Алонсо, был капитаном у Бьелсы и подарил Райо два идеальных года

Кто это?

Если вкратце, то экс-капитан "Атлетика Бильбао" и тренер, которому предсказывают выдающуюся карьеру.

Первый клуб Ираолы, "Антигуоко", не может похвастаться трофеями, однако в одно время с Андони в разных классах здесь играли Хаби Алонсо, Микель Артета, Ариц Адурис. Ираола наибольше сдружился с Алонсо, и они до сих пор общаются.

Как футболист Андони набегал за "Атлетик" 510 матчей и был капитаном команды Марсело Бьелсы, когда баски достигали двух финалов Кубка Испании, финала ЛЕ и выходили в ЛЧ. Философия Эль Локо оказала на него большое влияние.

"Мне посчастливилось играть у Бьелсы два сезона", – говорит Ираола. "Я думаю, что у него уникальное видение футбола. Для команды это были два очень хороших сезона, а я получил новые знания. Я использую много упражнений от Марсело – особенно в работе с мячом".

Заканчивал Ираола в "Нью-Йорк Сити" рядом с Давидом Вильей, Фрэнком Лэмпардом, Андреа Пирло, а тренировал всех Патрик Виейра. Еще один бесценный опыт.

Bournemouth wanted to appoint Marcelo Bielsa as coach but it wasn't possible.



Instead they've gone for his former player Andoni Iraola who once said Bielsa was "the best person to motivate a team". pic.twitter.com/lC4wZmJzrd — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) June 19, 2023

Что касается тренерского пути, то сначала был АЕК Ларнака – и сразу выход в группу ЛЕ. Далее "Мирандес" - и полуфинал Кубка короля-2020 со скальпами "Сельты" (2:1), "Севильи" (3:1) и "Вильярреала" (4:2).

Та команда из Сегунды играла в непропорционально смелой для своего статуса манере, и из нее вышли два игрока элиты – защитник "Атлетика" Дани Вивиан и форвард Николя Жексон, за которого "Челси" прямо сейчас платит 35 млн фунтов.

Ну а после "Мирандеса" в карьере Ираолы был "Райо Вальекано".

Откуда такое внимание?

Вот именно именно из-за "Райо".

Если Ларнака – это задворки, а успех "Мирандеса" – вспышка, то в "Райо" Ираола доказал умение системно работать в сверхсложных условиях.

Он пришел в команду, когда та выживала в Сегунде, вывел ее на 6-е место, а затем выиграл плей-офф и поднялся в элиту. Далее два сезона в Примере – в одном "Молнии" финишировали 12-ми, в другом – 11-ми.

Ну да, это не трофеи, но с кем работал Ираола? Его "Райо" в последнем туре прошлого чемпионата весь матч давил "Севилью", имея бюджет в 50 млн, когда "Нервион" тратит 200.

У "Молний" в прямом смысле разваливается стадион; в ложе прессы нет Wi-Fi, а женская команда ездит на матчи без своего врача, полагаясь на соперниц. Молодежка? Ребята играют без контрактов, и спать часто приходится на полу. Никакой продажи билетов online – в "Вальекасе" часами стоят у касс. Даже водопроводную воду в раздевалки пустили не так давно – после угроз Ла Лиги.

Понимаете, да? Это не просто нищета - это дно, которое полностью гармонирует с раскинувшимся вокруг кварталом. Дешевые бары; социальное жилье, а по факту просто расписанные граффити лачуги; кругом кучи мусора.

В таком месте и фанаты иные, чем где-либо в Испании – Роман Зозуля почувствовал это на себе. И зачем агент вообще его туда привез? Местные ненавидят богатых, расистов и просто правых. На "Вальекасе" море красно-черных флагов, но это стяги анархистов; кругом баннеры с Че Геварой; из колонок раздается везде забытый Интернационал.

И нет, фаны не хотят видеть "Райо" еще одним "Реалом" или "Барсой" – им нравится оставаться собой; проще говоря, обреченными. Единственное, что развалившийся стадион просят подремонтировать, но президент Мартин Пресса не делает и того.

"Если бы я был болельщиком, я бы только кричал и ругался. Это место – проблема за проблемой", - признается капитан Оскар Трехо.

С другой стороны, команда тоже подстроилась под специфику места – куда деваться? Так что игроки здесь ценят не деньги, которых нет, а дружбу и атмосферу:

Em guerra com o presidente do clube, os Bukaneros, do Rayo Vallecano, foram proibidos de acessar o estádio com camisetas que identificassem o grupo, ontem, vs Mallorca.



E apesar do inverno, os integrantes da torcida decidiram entrar sem camisas no estádio em forma de protesto. pic.twitter.com/d1yYbIjhM6 — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) February 3, 2022

"Когда я поехал в Каталонию, то вернулся с молодым вином. Иси прибыл из Мурсии со свежими фруктами, Фран Гарсия привез сыр из Ла-Манчи. Так мы живем. Наше единство - это наша самая большая сила" - говорит Иван Балью, заигравший в "Райо" после опыта в низших лигах Франции.

На более качественных исполнителей у "Молний" нет денег. Их рекорд во времена Ираолы - 2 млн евро за Рауля де Томаса, да и то зарегистрировать нападающего не удавалось почти полгода.

И вот в таких условиях тренер побеждал "Реал", дважды за один сезон останавливал "Барселону", а первый круг сезона-2021/22 завершил в зоне ЛЧ.

Как играет?

Агрессивно, с высоким прессингом и множеством дальних передач.

Перед остановкой Ла Лиги на ЧМ-2022 "Райо Вальекано" был второй командой в Испании по количеству отборов и третьей - по отборам в последней трети поля, уступая лишь "Барсе" и "Ла Реалу".

Проще говоря, при потере мяча Ираола не отводит команду назад, а организует немедленный агрессивный прессинг. Когда это удавалось – шли легкие голы. Также высокий темп заставляет соперника почувствовать себя неуютно – это как минимум. Как максимум – деморализует.



Ираола меняет стиль под соперников, но главные принципы остаются. Скрин: theathletic.com Ираола меняет стиль под соперников, но главные принципы остаются. Скрин: theathletic.com

"Это правда, что нам нравятся матчи с высоким темпом, в них мы играем лучше", - объясняет Ираола. "С нашей манерой нам нужно много бегать, но я думаю, что у нас крепкие ноги и достаточно желания, чтобы подниматься и опускаться".

Энергозатратность футбола Ираолы – одна из проблем. В обоих сезонах на "Вальекасе" его команда сильно сдавала во втором круге; костяка в 13-14 человек явно не хватало.

Игровая схема при нападении всегда 4-2-3-1, в защите она трансформируется в 4-4-2, где пару нападающему составляет левый вингер, а "десятка" присоединяется к хавбекам в прессинге. Вероятно, это не догма – в других командах распределение ролей может меняться под имеющиеся кадры.

Зато вряд ли поменяется ставка Ираолы на вингеров. Они играют широко, делают массу рывков, часто бьют издалека. Вам что-то говорят имена Альваро Гарсия и Иси Паласон? В прошлой Ла Лиге первый оформил 5+5, а второй – 9+5. Молодыми они нигде не поразили, даже провалились, но попав к Ираоле, вышли на другой уровень. Он еще и развивает неплохо в любом возрасте.

Что делает нападающий? Навязывает борьбу, а там как пойдет. Чем занимается "десятка"? Создает количественное преимущество на флангах или в глубине. Никакого классического плеймейкера перед штрафной – там часто вообще пустота.

Движение мяча вертикальное. Центрбеки грузят мяч вперед – обычно на фланги, и дальше вся команда бросается на подбор. При этом передачи тоже непростые – по количеству точных лонгболов стоппер "Райо" Алехандро Катена в прошлой Ла Лиге превзошел даже Тони Крооса. И, да, это как раз то, что должно взять на заметку Илье Забарному. Ему надо максимально улучшить дальние передачи, чтобы выходить на поле.

Другая фишка Ираолы в защите – гибридный прессинг. В каждом матче кто-то из "Райо" играл по сопернику персонально, а остальные контролировали свободные зоны – это усовершенствованная модель "человек-человек" от Бьелсы. Работала она опять-таки в зависимости от свежести, потому что бегать приходится очень много.

Ну, и никаких бестолковых пасов на вратаря, коими Забарный грешил в "Динамо". У Ираолы аллергия на владение ради владения:

"Я думаю, мы должны рисковать. Мне не нравится этот "пас для безопасности", как говорят. Не нравится играть на "вратаря, начинающего атаки". Иногда это нужно делать, но мы опасны в быстрых атаках, когда отбираем мяч как можно выше. Я думаю, что таким образом мы забьем больше голов, чем строя атаки от вратаря".



Оба центрбека "Райо" - Катена и Лежен - в десятке лучших по продвижению мяча в Ла Лиге. Скрин - theathletic.com Оба центрбека "Райо" - Катена и Лежен - в десятке лучших по продвижению мяча в Ла Лиге. Скрин - theathletic.com

Прав ли он? В любом случае в прошлой Ла Лиге "Райо" достиг баланса – при 10 матчах без забитых голов вратарь Столе Димитриевский оформил 9 "сухарей".

Связь с АПЛ?

Ни малейшей. Но Андони не раз был близок к Англии.

Из последнего – зимой его пытался выкупить "Лидс", однако "Райо Вальекано" с фирменной гордостью нищего отказал, отпустив тренера только по завершении контракта. Деньги их не интересуют, они выше этого, конечно!

Также важно, что Ираола свободно говорит по-английски. Он окончил англоязычную гимназию в Сан-Себастьяне, является фанатом "американских" видов спорта, играл в Нью-Йорке.

Ну, и он сам признавался, что мечтает об АПЛ еще после первой за 19 лет победы "Райо" над "Барселоной":

"Я бы хотел, поскольку сейчас это самая лучшая лига в мире. Но я осознаю, что я только начал, и мне нужно еще многое доказать".

С тех пор прошло 18 месяцев. Ираола действительно многое доказал, потому и будет тренировать аутсайдера уже в АПЛ – может, не такого атмосферного, зато гораздо более профессионального. Для Андони – это еще один трамплин; для "Борнмута" и нашего Ильи Забарного – джек-пот. Так это выглядит.

Ну, и как не заметить тренд? Тренеры из страны Басков на глазах заполоняют АПЛ. Ираола стал уже четвертым после Унаи Эмери, Микеля Артеты и Хулена Лопетеги. Кто дальше – Хаби Алонсо? Ягоба Аррасате? Хосе Луис Мендилибар? Еще никогда различия между баскским и, собственно, испанским стилями не бросались в глаза так сильно.