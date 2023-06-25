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Севилья продлила контракт с опытным опорником

Испания
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Игрок останется в Испании еще на три года

Севилья продлила контракт с опытным опорником

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" объявила о продлении контракта с полузащитником Неманьей Гуделем. Новое соглашение действует до 2026 года.

31-летний серб выступает за команду с 2019 года. Тогда он перешел из китайского "Гуанчжоу Эвергранда".

В прошлом сезоне Гудель провел 53 матча за "Севилью" во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 ассист.

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В статье: Севилья Неманья Гудель
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Источник:
Сайт ФК "Севілья"

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