Севилья продлила контракт с опытным опорником

"Севилья" объявила о продлении контракта с полузащитником Неманьей Гуделем. Новое соглашение действует до 2026 года.

31-летний серб выступает за команду с 2019 года. Тогда он перешел из китайского "Гуанчжоу Эвергранда".

В прошлом сезоне Гудель провел 53 матча за "Севилью" во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 ассист.