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Севилья продлила контракт с опытным опорником
Игрок останется в Испании еще на три года
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" объявила о продлении контракта с полузащитником Неманьей Гуделем. Новое соглашение действует до 2026 года.
31-летний серб выступает за команду с 2019 года. Тогда он перешел из китайского "Гуанчжоу Эвергранда".
В прошлом сезоне Гудель провел 53 матча за "Севилью" во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 ассист.
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Источник:Сайт ФК "Севілья"
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