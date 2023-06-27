Барсе нужно продать Фати или Торреса, чтобы оформить трансфер Роке

“Барселона” скорее всего не сможет в летнее трансферное окно зарегистрировать переход бразильского нападающего Витора Роке.

18-летний центрфорвард уже ожидал, что скоро окажется в “Барселоне”, а “Атлетико Паранаэнсе” устроило предложение чемпиона Испании в 35 млн евро с десятью миллионами возможных бонусов. Однако, как информирует Sport.es, "Барселона” вероятно не сможет оформить этот трансфер в ближайшее время из-за финансовых ограничений.

Это плохие новости для Хави, который уже рассчитывал на работу с Роке, и для самого футболиста, который не очень желает оставаться в Бразилии и имеет ряд других предложений.

“Барселона” сделает все возможное, чтобы до конца лета продать Феррана Торреса или Ансу Фати, и освободить место для Роке. Если это не получится, в “Барсе” надеются, что недавний дебютант сборной Бразилии подождет до января или следующего лета.

Витор Роке в свои 18 провел уже 63 матча за “Атлетико Паранаэнсе” в которых отметился 19 голами и восьмю ассистами.