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Клаусула Винисиуса Жуниора составит один миллиард евро
Бразилец будет одним из самых высокооплачиваемых игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский “Реал” согласовал последние детали нового контракта с Винисиусом Жуниором.
Как пишет Cadena Ser, бразилец получит внушительный бонус за продление контракта, который будет распределен на все пять лет нового соглашения. Кроме того, предусмотрен и дополнительный бонус за возможное получение Золотого мяча. Винисиус станет одним из самых высокооплачиваемых игроков “Реала”, пишет Cadena Ser.
В контракте также будет приписана и сумма отступных. Желающим подписать Винисиуса придется выложить один миллиард евро.
Ожидается, что о продлении контракта будет объявлено на этой или следующей неделе.
Ранее “Реал” продлил соглашения с Тони Кроосом и Лукой Модричем. Также Мадрид подписал центрхава сборной Англии Джуда Беллингема за 103 млн евро.
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