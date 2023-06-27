Клаусула Винисиуса Жуниора составит один миллиард евро 

Мадридский “Реал” согласовал последние детали нового контракта с Винисиусом Жуниором.

Как пишет Cadena Ser, бразилец получит внушительный бонус за продление контракта, который будет распределен на все пять лет нового соглашения. Кроме того, предусмотрен и дополнительный бонус за возможное получение Золотого мяча. Винисиус станет одним из самых высокооплачиваемых игроков “Реала”, пишет Cadena Ser.

В контракте также будет приписана и сумма отступных. Желающим подписать Винисиуса придется выложить один миллиард евро.

Ожидается, что о продлении контракта будет объявлено на этой или следующей неделе.

Ранее “Реал” продлил соглашения с Тони Кроосом и Лукой Модричем. Также Мадрид подписал центрхава сборной Англии Джуда Беллингема за 103 млн евро.