  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Манчестер Сити представил Матео Ковачича - прямая замена Гюндогану
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити представил Матео Ковачича - прямая замена Гюндогану

Испания
(1 голосов)

Потянет роль немца?

Манчестер Сити представил Матео Ковачича - прямая замена Гюндогану

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Новина українською

"Манчестер Сити" представил Матео Ковачича. Полузащитник пришел из "Челси" за 25 миллионов фунтов.

Ещё 5 миллионов "Сити" заплатит в виде бонусов.

Контракт с полузащитником подписан до лета 2027-го.

Соглашение с Матео истекало летом 2024-го. "Челси" хотели очистить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в фэйр-плей и уход хорвата стал частью этой стратегии.

Напомним, что "Сити" покинул Илкай Гюндоган. Полузащитник предпочел "Барселону", продлению контракта с "Сити".

По теме
yellow-arrow
AS: Лунин принял окончательное решение остаться в Реале
yellow-arrow
Барселона отказалась от трансфера Софияна Амрабата. Во второе трансферное окно подряд
yellow-arrow
Клаусула Винисиуса Жуниора составит один миллиард евро 
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Матео Ковачич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде