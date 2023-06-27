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Манчестер Сити представил Матео Ковачича - прямая замена Гюндогану
Потянет роль немца?
Фото: twitter.com/HNS_CFF
"Манчестер Сити" представил Матео Ковачича. Полузащитник пришел из "Челси" за 25 миллионов фунтов.
Ещё 5 миллионов "Сити" заплатит в виде бонусов.
Контракт с полузащитником подписан до лета 2027-го.
Соглашение с Матео истекало летом 2024-го. "Челси" хотели очистить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в фэйр-плей и уход хорвата стал частью этой стратегии.
Напомним, что "Сити" покинул Илкай Гюндоган. Полузащитник предпочел "Барселону", продлению контракта с "Сити".
Official, confirmed. Mateo Kovacić joins Manchester City on permanent deal from Chelsea. ????✅ #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023
Chelsea will receive £25m fixed fee plus £5m add-ons.
Contract until June 2027. pic.twitter.com/z4Dve3a2KZ
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