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Реал продлит контракт с полузащитником. Сумма отступных - миллиард евро
Эдуардо Камавинга уже все согласовал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Центральный полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга продлит контракт с клубом до 2028 года.
Как сообщает Marca, новое соглашение предусматривает существенное увеличение зарплаты игрока, которая сейчас составляет 8 млн евро брутто, а также повысит клаусулу до миллиарда евро.
20-летний Камавинга провел в Мадриде два сезона и подкупил тренеров своим трудолюбием и универсальностью. Так, почти весь прошлый сезон он отыграл на позиции левого защитника, набегав 59 матчей во всех турнирах.
Transfermarkt оценивает Эдуардо в 85 млн евро. Также вверх идет и его карьера в сборной Франции, где Камавинга уже провел 10 матчей (1 гол).
Ранее "Реал" продлил контракты с ветеранами полузащиты Лукой Модричем и Тони Кроосом.
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