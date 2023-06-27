Реал продлит контракт с полузащитником. Сумма отступных - миллиард евро

Центральный полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга продлит контракт с клубом до 2028 года.

Как сообщает Marca, новое соглашение предусматривает существенное увеличение зарплаты игрока, которая сейчас составляет 8 млн евро брутто, а также повысит клаусулу до миллиарда евро.

20-летний Камавинга провел в Мадриде два сезона и подкупил тренеров своим трудолюбием и универсальностью. Так, почти весь прошлый сезон он отыграл на позиции левого защитника, набегав 59 матчей во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает Эдуардо в 85 млн евро. Также вверх идет и его карьера в сборной Франции, где Камавинга уже провел 10 матчей (1 гол).

Ранее "Реал" продлил контракты с ветеранами полузащиты Лукой Модричем и Тони Кроосом.