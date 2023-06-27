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Саудовский клуб готовит предложение по запасному Барселоны

Испания
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Франку Кессье стоит задуматься

Саудовский клуб готовит предложение по запасному Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готовит выгодное предложение для опорного полузащитника "Барселоны" Франка Кессье.

Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний ивуриец не настроен покидать Каталонию, но сперва хочет убедиться, что тренеры на него рассчитывают.

Первый сезон на "Камп Ноу" выдался для Кессье сложным. Он забил решающий гол в Эль Класико, но не имел место в основе и набегал только 977 минут в 28 матчах в Примере.

Источники утверждают, что "Барселона" не продаст Франка дешевле, чем за 35 млн евро, но окончательного решения пока не принято.

Ранее сине-гранатовые подписали многолетнего лидера полузащиты "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана по свободному трансферу.

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В статье: Барселона Франк Кессье
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Источник:
Mundo Deportivo

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