Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси дебютировал в качестве актера, появившись в аргентинском сериале
Лео играет самого себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси готовится к своему переходу в “Интер Майами” пробой своих способностей в шоу-бизнесе.
Капитан “Альбиселесте” дебютировал в качестве актера, сыграв самого себя в аргентинском сериале ‘Los Protectores’.
В приблизительно пятиминутной сцене Месси общается с тремя агентами (protectores), которые предлагают ему странную бизнес-идею: играть каждый день за разный клуб в разных аргентинских дивизионах (от “Альмиранте Браун” до “Ньюэллс Олд Бойз”). Изначально Месси спорит с агентами, но затем они достигают согласия.
El debut actoral de Messi en Los Protectores, la serie de Adrián Suar.— Messismo (@Messismo10) June 26, 2023
Me vuelvo loco. pic.twitter.com/mWWo9jRXnV
Популярное сейчас
- Иван Гецко: В матче Испания – Украина был чисто детский футбол
- Ни одного танка, но более 900 убитых оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 27 июня
- Ротань: Если бы нам сказали, что сыграем на равных с Испанией - никто бы не поверил
- Цыганков заинтересовал три европейские команды, две из которых регулярно играют в ЛЧ
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО