  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси дебютировал в качестве актера, появившись в аргентинском сериале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси дебютировал в качестве актера, появившись в аргентинском сериале

Испания
(1 голосов)

Лео играет самого себя

Месси дебютировал в качестве актера, появившись в аргентинском сериале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси готовится к своему переходу в “Интер Майами” пробой своих способностей в шоу-бизнесе.

Капитан “Альбиселесте” дебютировал в качестве актера, сыграв самого себя в аргентинском сериале ‘Los Protectores’.

В приблизительно пятиминутной сцене Месси общается с тремя агентами (protectores), которые предлагают ему странную бизнес-идею: играть каждый день за разный клуб в разных аргентинских дивизионах (от “Альмиранте Браун” до “Ньюэллс Олд Бойз”). Изначально Месси спорит с агентами, но затем они достигают согласия.

По теме
yellow-arrow
"Мы мертвы, и труп не дышит": Валенсию спасли от вылета легенды клуба, но прогноз и дальше отрицательный
yellow-arrow
Саудовский клуб готовит предложение по запасному Барселоны
yellow-arrow
Реал продлит контракт с полузащитником. Сумма отступных - миллиард евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.06.2023 в 12:47
Ответить
0
0
avatar
Опанасович (Ковалівка)
28.06.2023 в 11:17
показова сцена мессі як справжній барселонець за прийнятні кошти готовий зрадити будь-яким футбольним принципамгарно його під#бали в фільмі
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде