Месси дебютировал в качестве актера, появившись в аргентинском сериале

Лионель Месси готовится к своему переходу в “Интер Майами” пробой своих способностей в шоу-бизнесе.

Капитан “Альбиселесте” дебютировал в качестве актера, сыграв самого себя в аргентинском сериале ‘Los Protectores’.

В приблизительно пятиминутной сцене Месси общается с тремя агентами (protectores), которые предлагают ему странную бизнес-идею: играть каждый день за разный клуб в разных аргентинских дивизионах (от “Альмиранте Браун” до “Ньюэллс Олд Бойз”). Изначально Месси спорит с агентами, но затем они достигают согласия.