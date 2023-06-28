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Ла Лига намерена смягчить зарплатный лимит для клубов

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клубы Примеры смогут тратить больше 

Ла Лига намерена смягчить зарплатный лимит для клубов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клубы испанской Ла Лиги получат больше возможностей для маневров на трансферном рынке.

Как информирует Marca, руководство Примеры намерено смягчить зарплатный лимит для клубов. Теперь клубы, которые вышли за свой лимит, смогут тратить 50%, а в отдельных случаях и 60% своих доходов от исходящих трансферов и кадровых сокращений. Раньше эта цифра составляла 40%.

Зарплатный лимит стал проблемной нынешним летом для таких клубов как “Барселона”, “Бетис” и “Альмерия”.

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В статье: Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига Хавьер Тебас Альмерия
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
28.06.2023 в 15:21
Ну да, когда Месси бортанули, теперь она намерена блъ.
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0
0
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Опанасович (Ковалівка)
28.06.2023 в 15:18
черговий корупційний приз від тебаса пyтaлоні
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0
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