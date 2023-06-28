Ла Лига намерена смягчить зарплатный лимит для клубов

Клубы испанской Ла Лиги получат больше возможностей для маневров на трансферном рынке.

Как информирует Marca, руководство Примеры намерено смягчить зарплатный лимит для клубов. Теперь клубы, которые вышли за свой лимит, смогут тратить 50%, а в отдельных случаях и 60% своих доходов от исходящих трансферов и кадровых сокращений. Раньше эта цифра составляла 40%.

Зарплатный лимит стал проблемной нынешним летом для таких клубов как “Барселона”, “Бетис” и “Альмерия”.