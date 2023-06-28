Рамос хочет вернуться в Севилью, чтобы завершить карьеру

Серхио Рамос знает, где хочет играть в следующем сезоне. 37-летний защитник хотел бы вернуться в "Севилью" спустя 18 лет и завершить в ней карьеру.

При этом отмечается, что "Севилья" не планирует подписывать Рамоса даже бесплатно. На это есть как финансовые так и спортивные причины. Также руководство опасается возможной негативной реакции фанатов.

Сам Серхио станет свободным агентом 30-го июня. "ПСЖ" принял решение не продлевать контракт с защитником.

Напомним, что Рамос покинул "Севилью" в 2005-м году, перейдя в "Реал" за 27 миллионов евро в 19-летнем возрасте.