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Катарский клуб предлагает Барселоне 100 млн за ее название

Испания
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Это может спасти лето для каталонцев

Катарский клуб предлагает Барселоне 100 млн за ее название

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoChris Ricco - UEFA/UEFA

Новина українською

Неназванный клуб из Катара предложил "Барселоне" 100 млн евро за право использовать ее название в рамках франшизы.

Об это рассказали сегодня в передаче Tot costa на Radio Catalunya.

Инсайдеры уверяют, что именно ради переговоров с катарцами Жоан Лапорта на прошлой неделе ездил на Ближний Восток, и что эта сделка очень интересна "Барсе", которая продолжает испытывать финансовые проблемы.

Этим летом клуб подписал только свободного агента Илкая Гюндогана. Что же до трансфера Витора Роке из "Атлетико Паранаэнсе", то на него не хватает денег - надо сперва кого-то продать.

Ранее СМИ писали об интересе саудовского клуба к опорному хаву каталонцев Франку Кессье.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Football Espana

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