Лапорта выступил с очередными резкими обвинениями против главы Ла Лиги Тебаса

Президент “Барселоны” Жоан Лапорт вновь раскритиковал позицию Ла Лиги и ее президента Хавьера Тебаса относительно “дела Негрейры” и контракта с фондом CVC.

“Дело Негрейры” – это кампания против “Барселоны”. Мы должны быть самокритичными, но это, что нам досталось. Это не преступление – получать консультации от рефери. “Барселона” не покупала рефери, мы просто не совсем верно оценили ситуацию, она вышла из-под контроля и стала кампанией против “Барселоны”, чтобы сделать из клуба частную структуру”.

“Дело Негрейры связано с тем, что мы не подписали соглашение с фондом CVC, и не передали 10.95% своих телевизионных прав на следующие 50 лет. Нам это не было интересно. Мы не отдавали в аренду свои права, а продали их 25%, что принесло клубу 686 млн евро и спасло его. Этого мы не получили бы в контракте с CVC”.

“Одним из условий соглашений было, что Тебас останется на своей должности сначала на 15 лет, а затем на восемь. Он получает вдвое больше, чем президенты банков. Нам сказали, что если мы подпишемся, что получим фэйр-плей, 15%, а если нет – нам усложнят жизнь. Мы не сказали нет, и они перешли черту. Но они не смогут выдавить из нас нашу приверженность Каталонии. Мы любим “Барсу”, защищаем ее интересы, и клуб должен принадлежать ее членам, городу и стране”, – сказал Лапорта в интервью TV3.