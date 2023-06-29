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Лапорта выступил с очередными резкими обвинениями против главы Ла Лиги Тебаса

Испания
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Президент Барсы Лапорта хочет справедливого отношения к клубу

Лапорта выступил с очередными резкими обвинениями против главы Ла Лиги Тебаса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

Президент “Барселоны” Жоан Лапорт вновь раскритиковал позицию Ла Лиги и ее президента Хавьера Тебаса относительно “дела Негрейры” и контракта с фондом CVC.

“Дело Негрейры” – это кампания против “Барселоны”. Мы должны быть самокритичными, но это, что нам досталось. Это не преступление – получать консультации от рефери. “Барселона” не покупала рефери, мы просто не совсем верно оценили ситуацию, она вышла из-под контроля и стала кампанией против “Барселоны”, чтобы сделать из клуба частную структуру”.

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“Дело Негрейры связано с тем, что мы не подписали соглашение с фондом CVC, и не передали 10.95% своих телевизионных прав на следующие 50 лет. Нам это не было интересно. Мы не отдавали в аренду свои права, а продали их 25%, что принесло клубу 686 млн евро и спасло его. Этого мы не получили бы в контракте с CVC”.

“Одним из условий соглашений было, что Тебас останется на своей должности сначала на 15 лет, а затем на восемь. Он получает вдвое больше, чем президенты банков. Нам сказали, что если мы подпишемся, что получим фэйр-плей, 15%, а если нет – нам усложнят жизнь. Мы не сказали нет, и они перешли черту. Но они не смогут выдавить из нас нашу приверженность Каталонии. Мы любим “Барсу”, защищаем ее интересы, и клуб должен принадлежать ее членам, городу и стране”, – сказал Лапорта в интервью TV3.

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В статье: Жоан Лапорта Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (3)
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Опанасович (Ковалівка)
29.06.2023 в 11:39
спалилися з підкупом арбітрів, а тепер один на одного провину перекладають. звичайна поведінка для ненажерливих корупціонерів всіх розігнати, а барсі трансферний бан та пониження в класі
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Барселиниуc (землянин)
29.06.2023 в 11:25
Коррупционера и шантажиста Тебаса на нары! Вдвое больше президентов банков, них.уя себе!
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Опанасович (Ковалівка)
29.06.2023 в 11:36
спочатку бартомеу, потім тебаса і ляпорту, а там може ще й на татка мессі можна щось знайти якщо поглибше копнути. ці люди планомірно перетворюють ЛаЛігу в помийку задля того, щоб лайно під назвою барса трималось на плаву на протязі часу, як вони з нього викачують кошти
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