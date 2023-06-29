Жоау Феликс исключает переход в клуб, не играющий в ЛЧ

Форвард "Атлетико" Жоау Феликс выставлен на трансфер, вот только до него пока далеко, что раздражает "Матрасников".

Как сообщает журналист Пакохо Дельгадо из Cadena SER, за последние недели к португальцу обратился ряд клубов АПЛ из "второго эшелона", но он наотрез отказался обсуждать переход, настаивая, что хочет играть только в Лиге чемпионов.

Тренировочный сбор "Атлетико" начнется через три недели, и клуб хотел бы продать Феликса к тому моменту, ведь у игрока натянутые отношения с тренером Диего Симеоне.

Именно это заставило 23-летнего португальца в прошлом январе уйти в аренду в "Челси", но опыт получился провальным - лишь 4 гола в 16 матчах.

Напомним, за Феликса "Атлетико" в 2019-м выложил 127 млн. Его контракт с клубом истечет в 2027 году.