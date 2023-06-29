  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жоау Феликс исключает переход в клуб, не играющий в ЛЧ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жоау Феликс исключает переход в клуб, не играющий в ЛЧ

Испания
(1 голосов)

Амбициозно

Жоау Феликс исключает переход в клуб, не играющий в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

Новина українською

Форвард "Атлетико" Жоау Феликс выставлен на трансфер, вот только до него пока далеко, что раздражает "Матрасников".

Как сообщает журналист Пакохо Дельгадо из Cadena SER, за последние недели к португальцу обратился ряд клубов АПЛ из "второго эшелона", но он наотрез отказался обсуждать переход, настаивая, что хочет играть только в Лиге чемпионов.

Тренировочный сбор "Атлетико" начнется через три недели, и клуб хотел бы продать Феликса к тому моменту, ведь у игрока натянутые отношения с тренером Диего Симеоне.

Именно это заставило 23-летнего португальца в прошлом январе уйти в аренду в "Челси", но опыт получился провальным - лишь 4 гола в 16 матчах.

Напомним, за Феликса "Атлетико" в 2019-м выложил 127 млн. Его контракт с клубом истечет в 2027 году.

По теме
yellow-arrow
Жирона летом не будет продавать Цыганкова
yellow-arrow
Деку уговаривает турецкого вундеркинда перейти в Барселону
yellow-arrow
Астон Вилла готовит предложение по Феррану Торресу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде