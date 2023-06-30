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Рэтклифф выпустил книгу. Он пишет, что хотел купить 50% акций Барселоны, а финансовые рычаги назвал путем к катастрофе
В "Барселоне" не придумали как это подать фанатам
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Претендент на покупку "Манчестер Юнайтед" и британский миллиардер Джим Рэтклифф выпустил книгу в которой рассказывает, как хотел приобрести часть акций "Барселоны". Он пришел в ужас от планов руководства.
В частности, миллиардер был шокирован решением продать часть дохода от телеправ на последующие 25 лет американской компании Sixth Street.
"Мы сказали им: "Не делайте этого – мы вложим два-три миллиарда (фунтов), отремонтируем Камп Ноу, будем владеть 50% клуба". Нас интересовал только футбол, а не зарабатывание денег. Я думаю, это сработало бы.
Мы говорили об этом, но, в конце концов, они думали, что не смогут преподнести это болельщикам.
Это дорога к катастрофе. Мы пытались указать на это, и они сказали: "Мы знаем, но…" (Режимы в "Барселоне") все краткосрочны, потому что президент приходит, делает все это в течение пяти лет и передает бардак кому-то другому.
Теперь они продали часть прав на следующие 25 лет. Они продали их американским хедж-фондам. Итак, у них есть эта большая куча денег, которую они теперь могут... тратить", – приводятся в книге слова Рэтклиффа.
Сообщается, что миллиардер хотел вложиться немного после возвращения Жоана Лапорты в клуб в 2021-м году.
Недавно появилась информация, что Лапорта все же рассматривает продажу части акций клуба и летал искать инвесторов в Саудовскую Аравию и Катар.
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