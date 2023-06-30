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Сосьос Атлетико проголосовали за возвращение старой эмблемы – известно когда вернется оригинальная айдентика
Болельщики против изменений
Фото: "Атлетико"
Сосьос "Атлетико" Мадрид проголосовали за возвращение старой эмблемы, которая использовалась до 2017-го года. За возвращение к старой айдентике проголосовали 89% опрошенных.
Клуб сам запустил голсование, в котором было предложено выбрать, возвращать старую эмблему или нет. В итоге с сезона-2024/2025 клуб вернется к использованию старой эмблемы.
При этом старую эмблему все равно обновили. Раньше на ней было желтое обрамление, которое сейчас убрали в угоду более минималистичному рисунку.
Votación vinculante sobre el escudo del club.— Atlético de Madrid (@Atleti) June 28, 2023
Todos los socios pueden participar en esta votación a través del siguiente enlace: https://t.co/DfXzFw0cfn
La votación ya está abierta y finalizará este viernes 30 de junio a las 14:00 horas. pic.twitter.com/BEGcKr10Hq
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