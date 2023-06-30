Сосьос Атлетико проголосовали за возвращение старой эмблемы – известно когда вернется оригинальная айдентика

Сосьос "Атлетико" Мадрид проголосовали за возвращение старой эмблемы, которая использовалась до 2017-го года. За возвращение к старой айдентике проголосовали 89% опрошенных.

Клуб сам запустил голсование, в котором было предложено выбрать, возвращать старую эмблему или нет. В итоге с сезона-2024/2025 клуб вернется к использованию старой эмблемы.

При этом старую эмблему все равно обновили. Раньше на ней было желтое обрамление, которое сейчас убрали в угоду более минималистичному рисунку.