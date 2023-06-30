Капитан тоже уходит из Челси: Аспиликуэта перейдет в Атлетико Мадрид

"Челси" отпустил Сезара Аспиликуэту в качестве свободного агента. Испанец подпишет контракт с "Атлетико" Мадрид.

Сообщается, что сделка будет рассчитана до лета 2025-го.

В прошлом году Аспиликуэту связывали с "Барселоной", но футболист продлил контракт с "Челси" на год. Теперь испанец окончательно уходит.

Была информация, что защитник может уйти в "Интер", но испанец предпочел вернуться в Испанию.

В минувшем сезоне Аспи провел за "Челси" 32 поединка во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 5 миллионов евро.