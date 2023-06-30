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Капитан тоже уходит из Челси: Аспиликуэта перейдет в Атлетико Мадрид
Игрок хотел вернуться в Испанию
Фото: Sporting News
"Челси" отпустил Сезара Аспиликуэту в качестве свободного агента. Испанец подпишет контракт с "Атлетико" Мадрид.
Сообщается, что сделка будет рассчитана до лета 2025-го.
В прошлом году Аспиликуэту связывали с "Барселоной", но футболист продлил контракт с "Челси" на год. Теперь испанец окончательно уходит.
Была информация, что защитник может уйти в "Интер", но испанец предпочел вернуться в Испанию.
В минувшем сезоне Аспи провел за "Челси" 32 поединка во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 5 миллионов евро.
César Azpilicueta to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place over two year contract. Azpi will sign until June 2025 ????⚪️???? #Atlético— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023
Chelsea will let him leave as free agent, matter of respect for former captain.
Documents will be ready soon.
Exclusive news, confirmed. pic.twitter.com/TQoKd4RKUm
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