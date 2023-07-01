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Севилья выставила всех футболистов на трансфер из-за огромных долгов

Испания
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Именно поэтому клуб покинул Мончи

Севилья выставила всех футболистов на трансфер из-за огромных долгов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" готова расстаться со всем составом, сообщает Marca. У клуба накопился долг в 90 миллионов евро.

Одной или двух продаж будет недостаточно, чтобы покрыть дыру, поэтому придется расставаться с большей частью команды.

Отмечается, что такое положение в клубе стало причиной ухода спортивного директора Мончи, который проработал в клубе около 20 лет. Функционер не хотел устраивать распродажу и поэтому ушел в "Астон Виллу" строить проект вместе с Унаи Эмери.

В прошлом сезоне "Севилья" завоевала Лигу Европы, обыграв в финале "Рому" в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).

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В статье: Севилья
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Источник:
Marca

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