Севилья выставила всех футболистов на трансфер из-за огромных долгов

"Севилья" готова расстаться со всем составом, сообщает Marca. У клуба накопился долг в 90 миллионов евро.

Одной или двух продаж будет недостаточно, чтобы покрыть дыру, поэтому придется расставаться с большей частью команды.

Отмечается, что такое положение в клубе стало причиной ухода спортивного директора Мончи, который проработал в клубе около 20 лет. Функционер не хотел устраивать распродажу и поэтому ушел в "Астон Виллу" строить проект вместе с Унаи Эмери.

В прошлом сезоне "Севилья" завоевала Лигу Европы, обыграв в финале "Рому" в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).