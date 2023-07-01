Барселона потеряла почти полмиллиона подписчиков из-за флага ЛГБТ

"Барселона" потеряла почти полмиллиона подписчиков в соцсетях за последнее время.

Девять из десяти футбольных клубов испанской Ла Лиги, опубликовавших в соцсетях посты в поддержку ЛГБТ, потеряли подписчиков.

"Барселона" считается клубом, наиболее пострадавшим в этом плане: 440 тысяч подписчиков отписались от клуба только в одной из социальных сетей и всего через 48 часов после публикации фото флагов, развевающихся над "Камп Ноу".

"Барселона", на которую подписаны 122 млн читателей, в среднем набирала в день от 30 тыс. подписчиков, но потеряла 306 тысяч только за первые сутки. На следующий день от сине-гранатовых отписались еще 134 тысячи человек.

Из 10 клубов, поддержавших ЛГБТ, только "Лас-Пальмас" увеличил количество подписчиков. Отметим, что мадридские "Реал" и "Атлетико", не принимали участия в акции в поддержку нетрадиционных ценностей.