Кубо отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии

Хавбек "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо решил не ехать в Саудовскую Аравию, несмотря на полученное многомиллионное предложение от одного из местных клубов.

22-летний японец планирует продолжать выступать за клуб из Сан-Себастьяна, который получил путевку в Лигу чемпионов сезона-2023-2024.

Напомним, в сезоне-2022-2023 Такефуса Кубо сыграл 34 матча во всех турнирах за "Реал Сосьедад", забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.