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Кубо отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии

Испания
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Японец решил остаться в Испании

Кубо отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии

Фото: Real Sociedad de Fútbol

Новина українською

Хавбек "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо решил не ехать в Саудовскую Аравию, несмотря на полученное многомиллионное предложение от одного из местных клубов.

22-летний японец планирует продолжать выступать за клуб из Сан-Себастьяна, который получил путевку в Лигу чемпионов сезона-2023-2024.

Напомним, в сезоне-2022-2023 Такефуса Кубо сыграл 34 матча во всех турнирах за "Реал Сосьедад", забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Саудовская Аравия Такефуса Кубо
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Источник:
Relevo

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