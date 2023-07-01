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Кубо отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии
Японец решил остаться в Испании
Фото: Real Sociedad de Fútbol
Хавбек "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо решил не ехать в Саудовскую Аравию, несмотря на полученное многомиллионное предложение от одного из местных клубов.
22-летний японец планирует продолжать выступать за клуб из Сан-Себастьяна, который получил путевку в Лигу чемпионов сезона-2023-2024.
Напомним, в сезоне-2022-2023 Такефуса Кубо сыграл 34 матча во всех турнирах за "Реал Сосьедад", забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.
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Источник:Relevo
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