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Барселона подписала соглашение с новым спонсором

Испания
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(1 голосов)

Компания будет поставлять энергетические напитки в клуб

Барселона подписала соглашение с новым спонсором

Фото: twitter.com

Новина українською

Барселона продолжает искать варианты улучшения финансового положения клуба. Компания Prime стала новым спонсором "сине-гранатовых". Они будут поставлять энергетические напитки в клуб.

Таким образом, "Барселона" расширяет свою глобальную сеть партнеров и продолжает свое стремление к совершенству в коммерческой сфере как один из самых привлекательных спортивных брендов в мире для всех видов международных брендов.

Недавно вице-президент клуба Эдуар Ромеро заявил, что клуб продолжает быть в долгах на 1,35 млрд евро.

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В статье: Барселона
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Источник:
twitter.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.07.2023 в 22:20
Напитками долги не вернёшь. А что с деньгами, или еще не придумали? )
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