Барселона подписала соглашение с новым спонсором

Барселона продолжает искать варианты улучшения финансового положения клуба. Компания Prime стала новым спонсором "сине-гранатовых". Они будут поставлять энергетические напитки в клуб.

Таким образом, "Барселона" расширяет свою глобальную сеть партнеров и продолжает свое стремление к совершенству в коммерческой сфере как один из самых привлекательных спортивных брендов в мире для всех видов международных брендов.