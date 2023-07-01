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Барселона подписала соглашение с новым спонсором
Компания будет поставлять энергетические напитки в клуб
Фото: twitter.com
Барселона продолжает искать варианты улучшения финансового положения клуба. Компания Prime стала новым спонсором "сине-гранатовых". Они будут поставлять энергетические напитки в клуб.
Таким образом, "Барселона" расширяет свою глобальную сеть партнеров и продолжает свое стремление к совершенству в коммерческой сфере как один из самых привлекательных спортивных брендов в мире для всех видов международных брендов.
Недавно вице-президент клуба Эдуар Ромеро
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