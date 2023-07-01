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Кроос о контракте с Реалом: Я не хочу быть игроком, которого просто помнят

Испания
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Тони все еще хочет играть на самом высоком уровне

Кроос о контракте с Реалом: Я не хочу быть игроком, которого просто помнят

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал свое решение пролонгировать свой контракт со "сливочными".

"Есть один-два отрицательных примера. Если ты больше не тот игрок, которого люди помнят. Я не хочу, чтобы это произошло со мной.

Вот почему я подождал немного со своим решением, но потом просто было ощущение, что этот сезон прошел так же хорошо, как и последние девять сезонов в Мадриде.

Мое решение основывалось на двух факторах: я все еще достаточно хорошо выгляжу и это все еще весело. Если один из двух компонентов отсутствует, то все", – рассказал немец.

Напомним, 21 июня 33-летний хавбек подписал с "Реалом" новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
DAZN

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