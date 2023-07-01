Кроос о контракте с Реалом: Я не хочу быть игроком, которого просто помнят

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал свое решение пролонгировать свой контракт со "сливочными".

"Есть один-два отрицательных примера. Если ты больше не тот игрок, которого люди помнят. Я не хочу, чтобы это произошло со мной.

Вот почему я подождал немного со своим решением, но потом просто было ощущение, что этот сезон прошел так же хорошо, как и последние девять сезонов в Мадриде.

Мое решение основывалось на двух факторах: я все еще достаточно хорошо выгляжу и это все еще весело. Если один из двух компонентов отсутствует, то все", – рассказал немец.