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Кроос о контракте с Реалом: Я не хочу быть игроком, которого просто помнят
Тони все еще хочет играть на самом высоком уровне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал свое решение пролонгировать свой контракт со "сливочными".
"Есть один-два отрицательных примера. Если ты больше не тот игрок, которого люди помнят. Я не хочу, чтобы это произошло со мной.
Вот почему я подождал немного со своим решением, но потом просто было ощущение, что этот сезон прошел так же хорошо, как и последние девять сезонов в Мадриде.
Мое решение основывалось на двух факторах: я все еще достаточно хорошо выгляжу и это все еще весело. Если один из двух компонентов отсутствует, то все", – рассказал немец.
Напомним, 21 июня 33-летний хавбек подписал с "Реалом" новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.
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