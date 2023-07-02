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Замена Бускетса за шесть миллионов евро. Жирона выставила Барселоне ценник

Испания
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Незначительная сумма для каталонцев

Замена Бускетса за шесть миллионов евро. Жирона выставила Барселоне ценник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Новина українською

Трансфер полузащитника "Жироны" Ориоля Ромеу может обойтись "Барселоне" минимум в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают 31-летнего полузащитника как возможную замену для ушедшего летом Серхио Бускетса.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромеу в 5 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, при этом забил 2 мяча.

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В статье: Барселона Ориоль Ромеу Жирона
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Источник:
Diario Sport

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