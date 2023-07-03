"Атлетико" объявил о переходе крайнего защитника "Сельты" Хави Галана. Стороны подписали контракт до лета 2026-го.

Галан выступает на позиции левого защитника. Сообщается, что "Мадрид" заплатил около 5 миллионов евро. Цену в "Атлетико" сбили, так как изначально в "Сельте" просили аж 18 миллионов.

В команде сейчас 4 левых защинтика: Ренан Лоди, Рейнилду Мандава, Ману Санчез и сам Галан. Рейнилду был основным в прошлом сезоне но получил разрыв крестообразных связок и сможет вернуться только в сентябре.

В минувшем сезоне Галан провел за "Сельту" 40 поединков, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего испанца в 12 миллионов евро.