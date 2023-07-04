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Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports

Испания
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30 миллионов евро в год

Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports

Фото: Footy Headlines

Новина українською

Ла Лига сменила спонсора – новый главный спонсор EA Sports. Компания занимается разработкой спортивных видео-игр, в частности, легендарной серии ФИФА.

Теперь Ла Лига называется не La Liga Santander, а La Liga EA Sports. Поменялся также слоган – "сила нашего футбола".

Сделка будет заключена на 5 лет, а за год лига будет полчать от сотрудничества 30 миллионов евро.

Логотип же стал минималистичным и чем-то напоминает эмблему "Ювентуса".

Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports - изображение 1

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В статье: Ла Лига ea sports
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