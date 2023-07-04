Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports

Ла Лига сменила спонсора – новый главный спонсор EA Sports. Компания занимается разработкой спортивных видео-игр, в частности, легендарной серии ФИФА.

Теперь Ла Лига называется не La Liga Santander, а La Liga EA Sports. Поменялся также слоган – "сила нашего футбола".

Сделка будет заключена на 5 лет, а за год лига будет полчать от сотрудничества 30 миллионов евро.

Логотип же стал минималистичным и чем-то напоминает эмблему "Ювентуса".