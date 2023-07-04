Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports
30 миллионов евро в год
Фото: Footy Headlines
Ла Лига сменила спонсора – новый главный спонсор EA Sports. Компания занимается разработкой спортивных видео-игр, в частности, легендарной серии ФИФА.
Теперь Ла Лига называется не La Liga Santander, а La Liga EA Sports. Поменялся также слоган – "сила нашего футбола".
Сделка будет заключена на 5 лет, а за год лига будет полчать от сотрудничества 30 миллионов евро.
Логотип же стал минималистичным и чем-то напоминает эмблему "Ювентуса".
????????⚽ Ilusionados con lo que se viene, preparados para una nueva era.— LALIGA EA SPORTS (@LaLiga) July 3, 2023
???? @EASPORTSFC
???? @easportsfces#NuevaEraLALIGA#LaFuerzaDeNuestroFútbol pic.twitter.com/QNx4HKMKdL
Популярное сейчас
- Поворознюк: Лавриненко был уволен не из-за результатов
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- Источник: Экс-игрок Шахтера возглавил луганскую Зарю
- Реал показал капитанов на следующий сезон: главным будет игрок запаса
- Роман Григорчук получил новый статус
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО