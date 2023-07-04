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Лапорта о трансферах Барселоны: Мы хотим большего, мы хотим бороться за победу в Лиге чемпионов
Пополнений в атаку не будет
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о глобальных целях и амбициях клуба. Сейчас команда усиливается, чтобы побороться в Лиге чемпионов.
"Следователи постановили, что оснований для введения санкций нет. Я надеюсь, что это получит окончательное подтверждение. Мы рады и понимаем, что так и должно быть.
В течение 10 дней все будет подтверждено. Отличные новости.
Я объяснил Чеферину, в чем суть дела, что оно не имеет ничего общего со спортивной коррупцией. Он юрист и знает, что тут свой процесс. Ничего не произошло, ничего не будет, мы будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Мы продолжим бороться за победу в Ла Лиге, но теперь хотим большего: бороться за победу в Лиге чемпионов. У нас есть несколько вариантов на рынке, и мы работаем над трансферами в соответствии с утвержденными экономическими планами. Если кто-то уйдет, мы сможем подписать еще больше игроков.
Будут новички в защите и полузащите. Атака в принципе не изменится", – сказал Лапорта.
Напомним, что "Барсе" грозили санкции со стороны УЕФА за дело Негрейры. Так "Ювентус" исключили из еврокубков.
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