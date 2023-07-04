В Севилье отреагировали на слухи о возможном возвращении Рамоса

Вице-президент "Севильи" Нидо Карраско ответил на слухи о возможном возвращении защитника Серхио Рамоса.

"Нет, нет, возвращение Рамоса не рассматривается. Это не опция. У нас хорошие отношения с его агентами, но никаких переговоров нет. Он отличный игрок, выросший в нашей академии, но сегодня это не вариант для "Севильи", – приводит слова Карраско AS.

Рамос - воспитанник "Севильи", которую он покинул в 2005 году, перейдя в "Реал". В настоящее время испанец является свободным агентом. В июне "ПСЖ" официально объявил об уходе Серхио.

Сообщалось, что у центрбека есть предложения от клубов из Саудовской Аравии, а также от "Интера" Майами из MLS.