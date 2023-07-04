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Лапорта: Барселона не будет покидать Суперлигу

Испания
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Нож в спину Чеферину?

Лапорта: Барселона не будет покидать Суперлигу

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Жоан Лапорта высказался о Суперлиге. Президент "Барселоны" завяил, что клуб не покинет турнир.

"Хорошо, что "Барселона" здесь, потому что мы можем выступить в качестве связующего звена между УЕФА и Суперлигой", – сказал президент каталонского клуба.

"Барселона" осталась в Суперлиге с "Реалом". Недавно турнир покинул "Ювентус". Отмечалось, что это часть "мирового соглашения" между клубом и УЕФА.

Ранее "Ювентус" отстранили от выступления в еврокубках за дело финансовыми махинациями в отчетности клуба. Как сообщается, УЕФА и клуб пошли на мировую: дело закрывается, а "бьянконери" не играют в еврокубках в следующем сезоне.

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В статье: Барселона Суперлига
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Источник:
mundodeportivo.com

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