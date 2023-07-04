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За Винисиусом закреплен левый фланг атаки в Реале. Если Мбаппе придет, он будет играть где угодно, но не слева
Бразилец не подвинется
Getty Images / Global Images Ukraine
У "Реала" с Винисиусом очень гармоничные отношения. Его позиция слева в атаке закреплена за ним.
Даже приход Килиана Мбаппе не заставит использовать Винни где-то ещё. Француз будет играть "где угодно, но не слева", – такая позиция "Реала".
Важно отметить, что Килиан достаточно универсален. В разное время в "ПСЖ" он выступал как слева в атаке, так и в центре и справа.
В прошлом сезоне Винисиус побил собственный рекорд результативности, забив 23 гола и отдав 21 результативный пас в 55 матчах. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 150 миллионов евро.
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