За Винисиусом закреплен левый фланг атаки в Реале. Если Мбаппе придет, он будет играть где угодно, но не слева

У "Реала" с Винисиусом очень гармоничные отношения. Его позиция слева в атаке закреплена за ним.

Даже приход Килиана Мбаппе не заставит использовать Винни где-то ещё. Француз будет играть "где угодно, но не слева", – такая позиция "Реала".

Важно отметить, что Килиан достаточно универсален. В разное время в "ПСЖ" он выступал как слева в атаке, так и в центре и справа.

В прошлом сезоне Винисиус побил собственный рекорд результативности, забив 23 гола и отдав 21 результативный пас в 55 матчах. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 150 миллионов евро.