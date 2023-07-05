УЕФА отклонил апелляцию Осасуны и не допустил клуб к следующему сезону Лиги конференций

"Осасуну" не допустят к Лиге конференций в сезоне-2023/24. УЕФА отклонил апелляцию клуба в деле о договорных матчах в сезоне-2013/14.

"Осасуна" обвиняется в том, что в той кампании руководство клуба заплатило руководству "Бетиса" для проведения двух договорных встреч. Команда из Севильи должна была победить "Вальядолид" и при этом уступить самой "Осасуне". За это "Бетис" получил 600 тысяч евро.

Клуб заявил, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением УЕФА.

Напомним, что ранее инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить "Осасуну" от еврокубков на следующий сезон.