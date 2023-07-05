Мората может перейти в клуб из Саудовского Аравии

Французское издание Foot Mercato сообщает, что саудовский клуб "Аль-Иттифак" может подписать форварда мадридского "Атлетико" Альваро Морату.

Отмечается, что новый клуб настроен серьезно и предложил испанцу контракт на 3 года. Детали соглашения пока неизвестны.

Контракт 30-летнего нападающего с "матрасниками" действует до конца сезона 2023/24. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн. евро.

В прошлом сезоне Альваро провел 46 поединков, забил 15 голов и оформил 3 ассиста.