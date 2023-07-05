Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мората может перейти в клуб из Саудовского Аравии
А именно в "Аль-Иттифак"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французское издание Foot Mercato сообщает, что саудовский клуб "Аль-Иттифак" может подписать форварда мадридского "Атлетико" Альваро Морату.
Отмечается, что новый клуб настроен серьезно и предложил испанцу контракт на 3 года. Детали соглашения пока неизвестны.
Контракт 30-летнего нападающего с "матрасниками" действует до конца сезона 2023/24. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн. евро.
В прошлом сезоне Альваро провел 46 поединков, забил 15 голов и оформил 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Ротань перевел в дубль экс-полузащитника Динамо – Источник
- Сабо, Коньков и Маркевич - об ожиданиях от полуфинала молодежного ЧЕ-2023 Испания - Украина
- Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 05.07.2023
- Барселона потеряла почти полмиллиона подписчиков из-за флага ЛГБТ
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО