Цифры впечатляющие: стали известны детали контракта Мбаппе в Реале

"Реал" и Килиан Мбаппе согласовали условия личного соглашения, сообщает Cadena.SER. Француз будет получать 50 миллионов евро в год.

Продолжительность контракта - 5 лет. Чтобы игрока выкупить, придется заплатить "Мадриду" 1 миллиард евро - уже привычная сумма отступных для "Барселоны" и "Реала".

При этом в "ПСЖ" Килиан получает больше - 60 миллионов евро ежегодно. Также, если Мбаппе останется, ему положено 90 миллионов евро бонуса за лояльность от "парижан".

Напомним, сто чтобы подписать Мбаппе этим летом, придется заплатить около 200 миллионов евро.