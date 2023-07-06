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Цифры впечатляющие: стали известны детали контракта Мбаппе в Реале

Испания
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Условия немного хуже чем в Париже

Цифры впечатляющие: стали известны детали контракта Мбаппе в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" и Килиан Мбаппе согласовали условия личного соглашения, сообщает Cadena.SER. Француз будет получать 50 миллионов евро в год.

Продолжительность контракта - 5 лет. Чтобы игрока выкупить, придется заплатить "Мадриду" 1 миллиард евро - уже привычная сумма отступных для "Барселоны" и "Реала".

При этом в "ПСЖ" Килиан получает больше - 60 миллионов евро ежегодно. Также, если Мбаппе останется, ему положено 90 миллионов евро бонуса за лояльность от "парижан".

Напомним, сто чтобы подписать Мбаппе этим летом, придется заплатить около 200 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
twitter.com/madridxtra

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