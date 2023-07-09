Барселона хочет подписать Ромеу как можно дешевле. В сделку могут включить других игроков

Переговоры по трансферу Ориоля Ромеу в "Барселону" с "Жироны" переходят в решающую фазу.

В то же время каталонский клуб больше заинтересован в оформлении трансфера Виктора Роке из "Атлетико Паранаэнсе", но уже на следующей неделе будет попытка закрыть соглашение относительно 31-летнего полузащитника "Жироны".

"Барселона" стремится снизить цену до 8 млн евро, которые прописаны в контракте Ромеу в качестве отступных. Не исключено, что в соглашение будут включены молодые игроки каталонцев.

"Жирона" заинтересована в нападающем Эстанисе Педролли. Также возможна аренда Нико Гонсалеса, Абде Эззальзули или Пабло Торре. Официальных переговоров по этим вариантам еще не было.