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Барселона хочет подписать Ромеу как можно дешевле. В сделку могут включить других игроков
Этот вариант пока является гипотетическим
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Переговоры по трансферу Ориоля Ромеу в "Барселону" с "Жироны" переходят в решающую фазу.
В то же время каталонский клуб больше заинтересован в оформлении трансфера Виктора Роке из "Атлетико Паранаэнсе", но уже на следующей неделе будет попытка закрыть соглашение относительно 31-летнего полузащитника "Жироны".
"Барселона" стремится снизить цену до 8 млн евро, которые прописаны в контракте Ромеу в качестве отступных. Не исключено, что в соглашение будут включены молодые игроки каталонцев.
"Жирона" заинтересована в нападающем Эстанисе Педролли. Также возможна аренда Нико Гонсалеса, Абде Эззальзули или Пабло Торре. Официальных переговоров по этим вариантам еще не было.
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