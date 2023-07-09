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Жоау Феликс готов вернуться в Бенфику. Клуб попытается его подписать

Испания
(1 голосов)

Настолько невыносимо в "Атлетико"?

Жоау Феликс готов вернуться в Бенфику. Клуб попытается его подписать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" попытается арендовать Жоау Феликса, сообщает Notícias ao Minuto. Португалец готов к возвращению в Лиссабон.

В клубе понимают, что провернуть переход будет сложно, но президент "Бенфики" Руй Кошта разработал план, как это реализовать. Помимо прочего, в клубе хотят предложить "Атлетико" трансфер перед самым закрытием трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Феликс не хочет продолжать выступать за "Атлетико", ему не нравится выступать под руководством Симеоне, а постоянные обещания улучшить ситуацию с игровым временем ему надоели. После этих сообщений он прошлой зимой ушел в аренду в "Челси".

В прошлом сезоне Феликс провел за "Атлетико" и "Челси" 40 поединков, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 50 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Жоау Феликс
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Источник:
noticiasaominuto.com

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