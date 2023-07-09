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Барселона будет продавать бриллианты из травы на Камп-Ноу

Испания
(1 голосов)

Сотрудничество должно принести около 30 миллионов евро в год

Барселона будет продавать бриллианты из травы на Камп-Ноу

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" заключила соглашение с компанией Brilianto, которая производит драгоценности. Планируется изготовить специальную коллекцию используя траву с Камп Ноу.

Считается, что "Барса" будет получать по 30 миллионов евро в год от сделки.

Компания займется производством значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями. Компания проведет карбонизацию травы, после чего, используя запатентованую технологию производства в специальных условиях будет создан алмаз.

Планируется создать 1957 украшений, а в специальной коллекции аксессуаров весом в 1 карат будет 57 украшений.

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В статье: Барселона Камп Ноу
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.07.2023 в 22:08
Алмазы из травы? А это никак не связано с наркобизнесом? )
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