Барселона будет продавать бриллианты из травы на Камп-Ноу

"Барселона" заключила соглашение с компанией Brilianto, которая производит драгоценности. Планируется изготовить специальную коллекцию используя траву с Камп Ноу.

Считается, что "Барса" будет получать по 30 миллионов евро в год от сделки.

Компания займется производством значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями. Компания проведет карбонизацию травы, после чего, используя запатентованую технологию производства в специальных условиях будет создан алмаз.

Планируется создать 1957 украшений, а в специальной коллекции аксессуаров весом в 1 карат будет 57 украшений.