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Барселона будет продавать бриллианты из травы на Камп-Ноу
Сотрудничество должно принести около 30 миллионов евро в год
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
"Барселона" заключила соглашение с компанией Brilianto, которая производит драгоценности. Планируется изготовить специальную коллекцию используя траву с Камп Ноу.
Считается, что "Барса" будет получать по 30 миллионов евро в год от сделки.
Компания займется производством значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями. Компания проведет карбонизацию травы, после чего, используя запатентованую технологию производства в специальных условиях будет создан алмаз.
Планируется создать 1957 украшений, а в специальной коллекции аксессуаров весом в 1 карат будет 57 украшений.
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