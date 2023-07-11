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Лучший мексиканец в истории Примеры. Сегодня отмечает юбилей экс-форвард Реала Уго Санчес

Испания
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Пентапичичи – 65 лет

Лучший мексиканец в истории Примеры. Сегодня отмечает юбилей экс-форвард Реала Уго Санчес

Getty Images / Global Images Ukraine

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Уго Санчес Маркес родился 11 июля 1958 года в Мехико. Бывший мексиканский футболист, нападающий. Занял 1-е место по версии МФФИИС среди лучших игроков XX века в Центральной и Северной Америке. Входит в список ФИФА 100.

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Санчес – обладатель "Золотой бутсы" 1990 года. Занимает 5-е место по общей результативности в истории чемпионата Испании (после Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тельмо Сарры и Карима Бензема).

Пик карьеры Санчеса пришелся на период 1986-1990, когда он на протяжении 4 сезонов забивал за "Реал" не менее 35 мячей за сезон. В сезоне 1989/90 повторил рекорд знаменитого форварда "Атлетика" из Бильбао Тельмо Сарры, установленный в 1951 году, причем все 38 мячей Санчес забил ударом в одно касание. Уго в том сезоне забил в одиночку больше, чем футболисты 9 из 20 команд испанской Примеры.

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