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Лучший мексиканец в истории Примеры. Сегодня отмечает юбилей экс-форвард Реала Уго Санчес
Пентапичичи – 65 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Уго Санчес Маркес родился 11 июля 1958 года в Мехико. Бывший мексиканский футболист, нападающий. Занял 1-е место по версии МФФИИС среди лучших игроков XX века в Центральной и Северной Америке. Входит в список ФИФА 100.
Санчес – обладатель "Золотой бутсы" 1990 года. Занимает 5-е место по общей результативности в истории чемпионата Испании (после Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тельмо Сарры и Карима Бензема).
Пик карьеры Санчеса пришелся на период 1986-1990, когда он на протяжении 4 сезонов забивал за "Реал" не менее 35 мячей за сезон. В сезоне 1989/90 повторил рекорд знаменитого форварда "Атлетика" из Бильбао Тельмо Сарры, установленный в 1951 году, причем все 38 мячей Санчес забил ударом в одно касание. Уго в том сезоне забил в одиночку больше, чем футболисты 9 из 20 команд испанской Примеры.
Happy birthday to @realmadriden legend, HUGO SÁNCHEZ! ????????????#LALIGA #LALIGAHistory pic.twitter.com/s4MxD2JXQE— LALIGA English (@LaLigaEN) July 10, 2023
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