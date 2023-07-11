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Лапорта: У Барсы состав лучше, чем у Реала. В индивидуальном плане преимущество тоже есть

Испания
(1 голосов)

Иначе и не скажешь

Лапорта: У Барсы состав лучше, чем у Реала. В индивидуальном плане преимущество тоже есть

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барслеоны" Жоан Лапорта считает, что у его клуба команда лучше сем у "Реала". Он также заявил, что "сине-гранатовые" работают над трансфером правого защитника.

"У нас команда лучше, чем у "Реала", и в индивидуальном плане превосходство над соперником тоже есть. Как член клуба и его болельщик, я очень доволен командой, которую мы создаем.

Иньиго Мартинеса и Илкая Гюндогана хотел приобрести Хави. И мы уже можем сказать, что Витор Роке подписан.

Думаю, нам нужен правый защитник, и мы над этим работаем. Также мы хотим укрепить полузащиту", – заявил президент каталонского клуба.

Этим летом "Барселона" уже оформила переходы Илкая Гюндогана из "Сити", Иньиго Мартинеса из "Атлетика" Бильбао и Витора Роке из "Атлетико" Паранаэнсе.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
11.07.2023 в 23:45
А Ларорта туповат однако
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