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Лапорта: У Барсы состав лучше, чем у Реала. В индивидуальном плане преимущество тоже есть
Иначе и не скажешь
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барслеоны" Жоан Лапорта считает, что у его клуба команда лучше сем у "Реала". Он также заявил, что "сине-гранатовые" работают над трансфером правого защитника.
"У нас команда лучше, чем у "Реала", и в индивидуальном плане превосходство над соперником тоже есть. Как член клуба и его болельщик, я очень доволен командой, которую мы создаем.
Иньиго Мартинеса и Илкая Гюндогана хотел приобрести Хави. И мы уже можем сказать, что Витор Роке подписан.
Думаю, нам нужен правый защитник, и мы над этим работаем. Также мы хотим укрепить полузащиту", – заявил президент каталонского клуба.
Этим летом "Барселона" уже оформила переходы Илкая Гюндогана из "Сити", Иньиго Мартинеса из "Атлетика" Бильбао и Витора Роке из "Атлетико" Паранаэнсе.
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