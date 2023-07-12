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Президент Барселоны: Мы согласовали контракт с Месси. После одобрения от Ла Лиги его отец позвонил и сказал, что Лео устал от давления
Лео устал от давления в топ-чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал детали несостоявшегося перехода Лионеля Месси. Он подтвердил, что аргентинец ушел в МЛС из-за чрезмерного давления в топ-чемпионатах;
"Мы договорились, но на все требуется свое время, и порой ритм работы у всех разный.
Контракт был согласован, но после того, как Ла Лига одобрила (экономический план), отец Месси сказал мне, что у Лео было два сложных года в "ПСЖ", что он намучился и теперь хочет поиграть в чемпионате, в котором меньше давления. Это вполне объяснимо", – сказал Лапорта.
Напомним, что Месси переходит в "Интер" Майами. Сделка официально не завершена, но стороны подготавливают последние документы.
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